Абэ заявил о выгоде для США от мирного договора Японии и России
По словам Абэ, подписание мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности.
«Я считаю, что это станет плюсом и для США», — приводит его слова ТАСС.
Ранее японский премьер заявил, что он намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией.
Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил введение спецпредставителей для решения проблемы мирного договора между Россией и Японией.