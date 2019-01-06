Абэ заявил о выгоде для США от мирного договора Японии и России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае, если мирный договор между Токио и Москвой будет заключён, это будет выгодно и для США.

По словам Абэ, подписание мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. «Я считаю, что это станет плюсом и для США», — приводит его слова ТАСС. Ранее японский премьер заявил, что он намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил введение спецпредставителей для решения проблемы мирного договора между Россией и Японией.