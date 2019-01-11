Лавров встретится с главой МИД Японии 14 января

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с японским коллегой Таро Коно 14 января. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров встретится с главой МИД Японии 14 января
  • РИА Новости

«14 января в Москве... состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации сторон будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии господин Коно», — сказала она во время брифинга.

Ранее стало известно, что глава МИД Японии в январе совершит визит в Россию.

Также премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении в ходе визита в Россию в январе продвинуть переговоры по мирному соглашению.

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