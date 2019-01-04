Глава МИД Японии в январе совершит визит в Россию
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.
«Министр иностранных дел Таро Коно с 12 по 16 января посетит Российскую Федерацию», — указано в сообщении.
Отмечается, что Таро Коно проведёт встречу с российским коллегой 14 января.
«Мы планируем обсудить все отношения (между Японией и Россией. — RT) в целом», — заявили в МИД.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении в ходе визита в Россию в январе продвинуть переговоры по мирному соглашению.