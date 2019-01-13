В МИД удивлены решением Токио не проводить пресс-конференцию после переговоров в Москве
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- РИА Новости
«Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по её итогам», — цитирует дипломата РИА Новости.
14 января состоятся переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно на тему заключения мирного договора между государствами.
Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность подписания соглашения.
Территориальные претензии Японии на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главным препятствием для заключения мирного договора.