В МИД удивлены решением Токио не проводить пресс-конференцию после переговоров в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в ведомстве удивлены решением Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам запланированных на 14 января переговоров в Москве.

«Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по её итогам», — цитирует дипломата РИА Новости.

14 января состоятся переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно на тему заключения мирного договора между государствами.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность подписания соглашения.

Территориальные претензии Японии на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главным препятствием для заключения мирного договора.