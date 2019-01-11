Япония и Франция выступили за постоянный диалог с Россией

Главы МИД и Минобороны Японии и Франции на встрече выступили за развитие диалога на высоком уровне с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении двух государств, опубликованном пресс-службой французского внешнеполитического ведомства.

«Обе страны заинтересованы в поддержании постоянного диалога на высоком уровне с Россией», — говорится в коммюнике.

Как отмечается, для того, чтобы этот диалог был продуктивным, он должен «соответствовать принципам, разделяемым Францией и Японией, на основе уважения к закону».

Одновременно с этим стороны выразили приверженность заявлению G7 относительно ситуации в Керченском проливе.

«Франция и Япония повторяют свой призыв к сдержанности, уважению международного права и предотвращению новой эскалации», — подчёркивается в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж и Токио начали глобальный диалог в военно-морской сфере на переговорах министров во французском Бресте в формате «2 + 2».

10 января в Берлине заявили, что Германия нуждается в России как в партнёре во внешней политике.