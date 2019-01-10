В МИД ФРГ заявили о важности России как партнёра во внешней политике

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнёре во внешней политике.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление министр сделал во время своего выступления на традиционном новогоднем приёме Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики.

«Россия в последние годы утратила в значительной степени доверие. Но мы по-прежнему нуждаемся в России как в партнёре во внешней политике», — сказал он.

По его словам, Москва, в частности, важна для решения проблем на Украине, в Сирии, а также в Йемене.

Вместе с тем он выразил надежду на более тесное взаимодействие Германии и России в вопросах международной политики на фоне вхождения с 1 января ФРГ в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена.

Ранее уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.