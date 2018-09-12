Эксперт оценил возможность подписания мирного договора между Россией и Японией

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между Россией и Японией.

«Мы давно уже предлагаем японской стороне заключить мирный договор. Однако Япония упирается, потому что им нужен не столько мирный договор, сколько решение территориального вопроса», — заявил эксперт.

По его словам, странам необходим документ, на основании которого можно будет строить дальнейшее сотрудничество, но позиция Токио заключается в том, чтобы решить территориальный вопрос на своих условиях.

«Они требуют возвращения всех четырёх островов. Такой договор мы с ними заключить, естественно, не можем. Соответственно, без территориального вопроса мы хоть завтра можем заключить мирный договор. Об этом уже не раз заявляли наши руководители начиная с конца 70-х годов прошлого века», — пояснил Кузьминков.

Он добавил, что предложение президента России Владимира Путина ещё раз подчёркивает позицию Москвы о готовности к развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, но не в ущерб национальным интересам.

Ранее востоковед и специалист по Японии Дмитрий Стрельцов в беседе с Nation News прокомментировал протест Токио относительно проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил.