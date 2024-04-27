В Москве запустили сервис проверки графика отключения горячей воды в доме

В Москве начал работу сервис проверки графика отключения горячей воды в домах.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Без таких плановых работ, к сожалению, невозможно. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, чтобы обеспечить потребителей ресурсами в осенне-зимний период», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, срок отключения горячей воды в Москве составляет до десяти дней при законодательном нормативе 14 дней.

Сервис заблаговременно предупредит жителей о том, когда будет проводиться плановое отключение горячей воды.

Ранее сообщалось, что в Москве началась подготовка к следующему отопительному сезону.