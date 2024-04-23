RT в Telegram
Подпишись

В Москве началась подготовка к следующему отопительному сезону

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается подготовка к следующему отопительному сезону.
В Москве началась подготовка к следующему отопительному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В мае — августе городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов.

«За четыре месяца подготовим свыше 74 тыс. зданий, включая 34,6 тыс. многоквартирных домов», — сказал мэр.

Мероприятия должны быть завершены до 25 августа.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что отключение отопления в жилых квартирах происходит только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить