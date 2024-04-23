В Москве началась подготовка к следующему отопительному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В мае — августе городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов.
«За четыре месяца подготовим свыше 74 тыс. зданий, включая 34,6 тыс. многоквартирных домов», — сказал мэр.
Мероприятия должны быть завершены до 25 августа.
Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что отключение отопления в жилых квартирах происходит только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 °С.