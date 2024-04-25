ТАСС: на активы и счета замминистра обороны Иванова и его семьи наложили арест

Суд в Москве наложил обеспечительные меры на недвижимость, а также активы и банковские счета заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, аналогичные меры были применены в отношении родственников Иванова.

«Всё, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жён и пятерых детей, включая приёмных, — всё это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер...» — отметил собеседник агентства.

Ранее поступила информация, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может превышать 1 млрд рублей.