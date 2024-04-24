Школьники Москвы взяли десять медалей на Международном турнире по информатике
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Всего в соревновании приняли участие школьники из более 15 стран.
Турнир проходил дистанционно с использованием системы прокторинга — процедуры электронного контроля за качеством и достоверностью испытания. Участники решали шесть задач на языке программирования C/C++.
Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку.