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Сбер и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в сфере ИИ

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ПАО «Сбербанк» и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Новые разработки ИИ-проектов планируется внедрять в сферу
московского здравоохранения, образования и социального развития.

Мэр отметил, что результаты совместной работы можно наблюдать сейчас. Например, сотрудники здравоохранения и специалисты Сбера разрабатывают цифровых помощников врача в диагностике и выявлении пациентов с риском заболеваний. Двое из таких помощников уже работают в столице. Один ставит предварительный диагноз, а второй — заключительный, на основе данных медкарты.

В сфере образования также ведётся активная работа. Сегодня состоялся старт программы обучения преподавателей колледжей Москвы в «Школе 21» Сбера. Сотрудников обучают работать с нейросетями, а упор делается на практическую часть и работу в команде.

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