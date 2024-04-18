Сбер и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в сфере ИИ
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Новые разработки ИИ-проектов планируется внедрять в сферу
московского здравоохранения, образования и социального развития.
Мэр отметил, что результаты совместной работы можно наблюдать сейчас. Например, сотрудники здравоохранения и специалисты Сбера разрабатывают цифровых помощников врача в диагностике и выявлении пациентов с риском заболеваний. Двое из таких помощников уже работают в столице. Один ставит предварительный диагноз, а второй — заключительный, на основе данных медкарты.
В сфере образования также ведётся активная работа. Сегодня состоялся старт программы обучения преподавателей колледжей Москвы в «Школе 21» Сбера. Сотрудников обучают работать с нейросетями, а упор делается на практическую часть и работу в команде.