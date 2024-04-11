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Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков

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Следственный комитет России сообщил, что обвиняемый в стрельбе в полицейских Василий Буряков сознался в том, что атаковал сотрудников правоохранительных органов, когда его пытались задержать при попытке сделать закладку наркотиков.
Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Василий Буряков на допросе дал следователю признательные показания», — отмечается в заявлении.

По его словам, 7 апреля он приехал на участок местности для закладки наркотиков, но в процессе своей деятельности был замечен сотрудниками МВД.

«В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

СК планирует провести с Буряковым проверку показаний на месте.

7 апреля сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что нападавший был один. Его задержали.

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