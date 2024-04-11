Волк опубликовала видео с подозреваемым в стрельбе в полицейских в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео первого допроса подозреваемого в стрельбе в полицейских в Подмосковье.

В своём Telegram-канале она указала, что сотрудники МВД России успешно задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

«На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских», — отметила Волк.

Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый сознался в совершении нападения.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб. Семье погибшего в Подмосковье полицейского окажут помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.