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Волк опубликовала видео с подозреваемым в стрельбе в полицейских в Подмосковье

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео первого допроса подозреваемого в стрельбе в полицейских в Подмосковье.

В своём Telegram-канале она указала, что сотрудники МВД России успешно задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

«На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских», — отметила Волк.

Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый сознался в совершении нападения.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб. Семье погибшего в Подмосковье полицейского окажут помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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