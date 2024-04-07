RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Подмосковье, где один сотрудник погиб, один ранен, сообщили в ГСУ СК России по региону.
В Подмосковье возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских
  • РИА Новости

По данным ведомства, 7 апреля на просёлочной дороге в рабочем посёлке Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить