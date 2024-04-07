В Подмосковье возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Подмосковье, где один сотрудник погиб, один ранен, сообщили в ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, 7 апреля на просёлочной дороге в рабочем посёлке Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.