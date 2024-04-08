Уральский федеральный университет поможет студентам, пострадавшим от паводков

Уральский федеральный университет окажет материальную помощь студентам, родители которых не могут помогать им финансово из-за паводков.

Об этом сообщает URA.RU.

«Студенты очной бюджетной формы обучения, у родителей которых сейчас нет возможности помогать им финансово из-за паводков, могут обратиться за материальной помощью в университетскую комиссию», — рассказали в Telegram-канале вуза.

Для подачи заявления нужна копия справки о том, что дом в зоне затопления. Для работающих или студентов старше 23 лет также — справка о доходах.

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