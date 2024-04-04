Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в подготовке к ЕГЭ-2024

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опровергла использование текстов белорусской писательницы Светланы Алексиевич в досрочном ЕГЭ по русскому языку 2024 года.

«Информация об использовании текста С. Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что размещение информации на частных тренировочных ресурсах с Рособрнадзором и ФИПИ не согласовывается.

Ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться в ситуации.

В конце февраля в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что около 700 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году.