Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в подготовке к ЕГЭ-2024
- РИА Новости
«Информация об использовании текста С. Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы Рособрнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что размещение информации на частных тренировочных ресурсах с Рособрнадзором и ФИПИ не согласовывается.
Ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться в ситуации.
В конце февраля в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что около 700 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году.