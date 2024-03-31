Краснов: дела против украинских неонацистов увековечат доказательства их зверств

Уголовные дела, которые возбуждаются в отношении украинских неонацистов, а также их кураторов и пособников, призваны застолбить на века доказательства совершённых ими зверств.

Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил генпрокурор России Игорь Краснов. Он подчеркнул, что расследования их преступлений не дадут в дальнейшем никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности.

«Безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде и представим мировой общественности, на века застолбив юридически значимые обстоятельства», — добавил Краснов.

Ранее генпрокурор заявил, что заказчиков и исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» неизбежно настигнет кара.