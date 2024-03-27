На башню Главного корпуса оружейного завода в Ижевске вернут все колокола

На башню Главного корпуса оружейного завода в Ижевске планируют вернуть все девять колоколов, в том числе похищенный после пожара 2018 года.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова.

«Никто уже не надеялся его найти, но однажды в ходе расследования какого-то преступления полицейские наткнулись на старинную и ценную с виду вещь. Это и был пропавший колокол», — сказал Семёнов.

По его словам, колокола планируют установить ко Дню города, 12 июня, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что на башне Главного корпуса оружейного завода в Ижевске восстановят часы.