На башне Главного корпуса оружейного завода в Ижевске восстановят часы

На башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению часов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Очень важно, что сохранился маятник для часов. И с учётом того, что у нас есть чертежи, я уверен, что нам удастся их восстановить. Но всё будет зависеть от того, насколько подробными они окажутся и как быстро мы сможем заменить те детали и элементы, которых на сегодня, к сожалению, нет», — заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

По его словам, противоаварийные мероприятия в здании нужно провести как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь и ознакомился с планами по дальнейшей реконструкции.