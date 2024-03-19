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На башне Главного корпуса оружейного завода в Ижевске восстановят часы

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На башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению часов.
На башне Главного корпуса оружейного завода в Ижевске восстановят часы
  • © udmurt.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Очень важно, что сохранился маятник для часов. И с учётом того, что у нас есть чертежи, я уверен, что нам удастся их восстановить. Но всё будет зависеть от того, насколько подробными они окажутся и как быстро мы сможем заменить те детали и элементы, которых на сегодня, к сожалению, нет», — заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

По его словам, противоаварийные мероприятия в здании нужно провести как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь и ознакомился с планами по дальнейшей реконструкции.

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