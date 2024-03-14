В Татарстане рассказали о планах по реконструкции Богородицкого монастыря

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь и ознакомился с планами по дальнейшей реконструкции.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В настоящее время идет работа над реконструкцией четырёх объектов, среди которых храм Николы Тульского, настоятельский корпус, здание сестринского корпуса и здание церковно-приходской школы.

Три из них находятся в аварийном состоянии, для двух уже предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации.

«Нужна документация. Надо знать, какие средства потребуются для восстановления этих объектов», — отметил Минниханов.

Ранее сообщалось, что в Кирове отреставрируют дом купца XIX века.