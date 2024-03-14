В Татарстане рассказали о планах по реконструкции Богородицкого монастыря
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В настоящее время идет работа над реконструкцией четырёх объектов, среди которых храм Николы Тульского, настоятельский корпус, здание сестринского корпуса и здание церковно-приходской школы.
Три из них находятся в аварийном состоянии, для двух уже предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации.
«Нужна документация. Надо знать, какие средства потребуются для восстановления этих объектов», — отметил Минниханов.
Ранее сообщалось, что в Кирове отреставрируют дом купца XIX века.