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В Кирове отреставрируют дом купца XIX века

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В Кирове отреставрируют здание, построенное в 1870-е годы купцом Павлом Алцыбеевым. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает progorod43.

В конце XIX — начале ХХ века в доме жил живописец Алексей Деньшин, в настоящее время там находится Вятское художественное училище имени Рылова.

«Работы организованы в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году 650-летия города Кирова. На реставрацию здания выделено почти 48 млн рублей», — заявили в региональном Министерстве культуры.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», в районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы построят торгово-выставочный комплекс. Здание разместят недалеко от станций «Алабушево» и «Малино» МЦД-3. Работы будут идти за счёт инвестора.

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