Путин: следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

«Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», — сказал Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Ранее президент поблагодарил сотрудников и бойцов ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».

23 марта стало известно о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».