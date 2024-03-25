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Путин поблагодарил силовиков за задержание участников теракта в Подмосковье

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Президент Владимир Путин на совещании поблагодарил сотрудников и бойцов ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».
Путин поблагодарил силовиков за задержание участников теракта в Подмосковье
  • РИА Новости

«Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе и с использованием подразделений Росгвардии и Министерства обороны», — сказал глава государства.

23 марта стало известно о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

В ночь на 25 марта Басманный суд в Москве арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая.

Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.

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