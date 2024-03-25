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На Ямале утвердили список получателей губернаторской стипендии

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По итогам зимней сессии в Ямало-Ненецком автономном округе губернаторскую стипендию получат 195 человек.
На Ямале утвердили список получателей губернаторской стипендии
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.

«Ежегодно количество претендентов на назначение именной стипендии растёт. Например, в этом году конкурс среди студентов-отличников составил четыре человека на место. Наши стипендиаты обучаются в самых востребованных вузах, входящих в топ-100 по стране», — заявила замглавы управления региональной политики Депобразования Елена Костюкевич.

В числе стипендиатов — выпускники-медалисты, которые учатся в вузах по направлениям социальной сферы, отличники, проявившие себя в исследовательской, творческой и интеллектуальной деятельности.

Ранее сообщалось, что молодые деятели культуры Подмосковья получат стипендии губернатора.

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