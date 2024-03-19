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Профилактолог Токарев прокомментировал сообщения о новой мутации COVID-19

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Главный профилактолог Ямало-Ненецкого автономного округа доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался о сообщениях про новую мутацию COVID-19.
Профилактолог Токарев прокомментировал сообщения о новой мутации COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Это не новая мутация, а одна из уже ранее известных, и течение инфекции может различаться у различных пациентов — тяжелее вирус переносят ослабленные пациенты, из групп риска и пожилые люди — у них же выше вероятность пневмоний и сердечно-сосудистых осложнений», — цитирует эксперта ИА «Север-Пресс».

По словам Токарева, для получения точного диагноза и назначений нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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