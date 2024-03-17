Журналиста из Германии впечатлили отстроенные дороги в Запорожской области

Немецкий журналист Томас Рёпер, который приехал в Запорожскую область как наблюдатель на выборах президента России, обратил внимание на отстроенные в регионе дороги.

Журналист в беседе с РИА Новости рассказал, что уже посещал Мелитополь в марте 2022 года.

Рёпер вспомнил, что пытался доехать из Мелитополя в Крым по тому, что «тогда называлось дорогами». Он добавил, что разница между тем, что было раньше и что он видит сейчас, колоссальная.

«Это впечатляет, что происходит, и не только здесь, в Запорожской области, но и в ДНР, в Мариуполе. То, как стараются, делают — это впечатляет», — сказал журналист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 18 тыс. объектов было восстановлено в Донбассе и Новороссии.