Мишустин: более 18 000 объектов было восстановлено в Донбассе и Новороссии
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«Было восстановлено более 18 тыс. объектов, в том числе 6,5 тыс. жилых домов и социальных учреждений. Также более 2 тыс. км автомобильных дорог», — цитирует его ТАСС.
Мишустин напомнил, что российское правительство запустило комплексную программу развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.