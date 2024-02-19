Мишустин: более 18 000 объектов было восстановлено в Донбассе и Новороссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время выступления на заседании оборонно-координационного совета, что более 18 тыс. объектов было восстановлено в Донбассе и Новороссии.

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«Было восстановлено более 18 тыс. объектов, в том числе 6,5 тыс. жилых домов и социальных учреждений. Также более 2 тыс. км автомобильных дорог», — цитирует его ТАСС. Мишустин напомнил, что российское правительство запустило комплексную программу развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.