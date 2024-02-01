Путин проводит встречу с главой Татарстана Миннихановым

Президент России Владимир Путин проводит в Казани встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Российский лидер прибыл в Казань накануне, он принял участие в церемонии открытия Игр Будущего.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.