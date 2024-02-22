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В Москве поставили на кадастровый учёт участки под 252 домами в 2023 году

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В Москве за счёт средств городского бюджета поставили на кадастровый учёт участки под 252 домами в 2023 году. Общая площадь таких участков составила 162,4 га.
В Москве поставили на кадастровый учёт участки под 252 домами в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам министра столичного правительства, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, жители смогут оформить право общей долевой собственности и использовать территорию по своему усмотрению — устанавливать шлагбаумы, спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки.

Город проводит такую работу на бюджетной основе с 2019 года по факту обращения жителей. Ранее поставить участок под многоквартирным домом на кадастровый учёт граждане могли только за собственный счёт.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.

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