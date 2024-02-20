Челябинский институт искусств подпишет соглашение с Херсонским педуниверситетом

В Министерстве культуры Челябинской области рассказали о предстоящем подписании договора о сотрудничестве между Южно-Уральским государственным институтом искусств имени П.И. Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Договор предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских, художественно-творческих, культурных, гражданско-патриотических, воспитательных проектов, обмен опытом в различных направлениях, в том числе и в вопросах молодёжной политики», — заявили в пресс-службе министерства. Южно-Уральский институт искусств имени П.И. Чайковского взаимодействует с профильными вузами Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Подписание официального соглашения о сотрудничестве состоится 22 февраля. Ранее сообщалось, что Минский тракторный завод (МТЗ ) примет на стажировку студентов Ставропольского государственного аграрного университета.