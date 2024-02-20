RT в Telegram
Подпишись

Челябинский институт искусств подпишет соглашение с Херсонским педуниверситетом

Короткая ссылка
В Министерстве культуры Челябинской области рассказали о предстоящем подписании договора о сотрудничестве между Южно-Уральским государственным институтом искусств имени П.И. Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом.
Челябинский институт искусств подпишет соглашение с Херсонским педуниверситетом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Договор предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских, художественно-творческих, культурных, гражданско-патриотических, воспитательных проектов, обмен опытом в различных направлениях, в том числе и в вопросах молодёжной политики», — заявили в пресс-службе министерства.

Южно-Уральский институт искусств имени П.И. Чайковского взаимодействует с профильными вузами Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана.

Подписание официального соглашения о сотрудничестве состоится 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Минский тракторный завод (МТЗ ) примет на стажировку студентов Ставропольского государственного аграрного университета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить