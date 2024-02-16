Ставрополье отправит студентов-аграриев на стажировку в Белоруссию
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали ректор СтГАУ Владимир Ситников и генеральный директор МТЗ Виталий Вовк.
«Мы выполняем решения президентов о кооперации — совместной промышленной политики в рамках Союзного государства, и уже решаем реальные задачи, которые стоят перед нами, чтобы у нас была обеспечена и технологическая, и продовольственная, и все виды безопасности», — сказал Вовк.
Восемь студентов, обучающихся на направлениях, связанных с ремонтом и эксплуатацией сельскохозяйственной техники, начнут практику весной 2024 года.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион расширяет сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации.