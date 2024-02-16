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Ставрополье отправит студентов-аграриев на стажировку в Белоруссию

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Минский тракторный завод (МТЗ ) примет на стажировку студентов Ставропольского государственного аграрного университета.
Ставрополье отправит студентов-аграриев на стажировку в Белоруссию
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

Об этом сообщает newstracker.ru.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали ректор СтГАУ Владимир Ситников и генеральный директор МТЗ Виталий Вовк.

«Мы выполняем решения президентов о кооперации — совместной промышленной политики в рамках Союзного государства, и уже решаем реальные задачи, которые стоят перед нами, чтобы у нас была обеспечена и технологическая, и продовольственная, и все виды безопасности», — сказал Вовк.

Восемь студентов, обучающихся на направлениях, связанных с ремонтом и эксплуатацией сельскохозяйственной техники, начнут практику весной 2024 года.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион расширяет сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации.

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