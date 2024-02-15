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Ульяновская область расширит сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион расширяет сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации. Делегация из Белоруссии прибыла в область.
Ульяновская область расширит сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Обсудили с директором предприятия Владимиром Пекарским дальнейшее расширение промышленной кооперации и производственные планы на 2024 год», — сказал Русских.

Первый контракт между Минским авиазаводом и филиалом АО «АэроКомпозит» в Ульяновске был подписан в 2023 году.

Как отметил губернатор, есть планы по сотрудничеству, которые помогут региональным предприятиям получить новые контракты и найти надёжных поставщиков.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область приняла 70 делегаций из 44 стран в 2023 году.

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