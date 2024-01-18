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Нижегородская область приняла 70 делегаций из 44 стран в 2023 году

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Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева заявила, что в 2023 году регион посетили более 70 делегаций из 44 стран.
Нижегородская область приняла 70 делегаций из 44 стран в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © kurmyshov

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Международная жизнь региона стремительно развивается, с увеличением числа зарубежных партнёров. За последние годы значительно возросло количество визитов иностранных делегаций, способствуя укреплению взаимодействия с зарубежными партнёрами», — сказала Гусева.

Она также отметила, что в рамках визитов были подписаны 25 договоров с регионами и муниципалитетами Белоруссии, Китая, Конго, Сенегала, Таджикистана и Узбекистана, проведено более 100 международных мероприятий и организовано 54 выезда в восемь иностранных государств.

В 2024 году область готовится к мероприятиям в рамках председательства России в объединении БРИКС.

«Сотрудничество со странами БРИКС является приоритетным направлением для региона. Работа в сферах промышленности, торговли, информационных технологий, образования и науки уже ведётся, и проведение мероприятий по линии БРИКС усилит взаимодействие», — добавила Гусева.

Ранее сообщалось, что Центр управления Подмосковья принял более 50 делегаций за год.

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