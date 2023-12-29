Центр управления Подмосковья принял более 50 делегаций за год
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отметила глава ведомства Надежда Куртяник, за этот период центр посетили представители федеральных и местных органов власти, коллеги из других стран, школьники и студенты почти из всех российских регионов.
Они ознакомились с историей создания ЦУРа, результатами внедрения искусственного интеллекта, работой профильных систем и блоков.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань.