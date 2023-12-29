Центр управления Подмосковья принял более 50 делегаций за год

В Министерстве государственного управления, ИТ и связи Московской области заявили, что в 2023 году Центр управления регионом (ЦУР) принял более 50 делегаций.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметила глава ведомства Надежда Куртяник, за этот период центр посетили представители федеральных и местных органов власти, коллеги из других стран, школьники и студенты почти из всех российских регионов.

Они ознакомились с историей создания ЦУРа, результатами внедрения искусственного интеллекта, работой профильных систем и блоков.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань.