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Во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань

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Представительство города Таншань (КНР) планируют открыть во Владивостоке. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков обсудил этот вопрос на встрече с делегацией провинции Хэбэй.
Во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань
  • Gettyimages.ru
  • © Guo Feizhou/XinHua

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал агентства.

Стороны обсудили международное сотрудничество и участие в Первом международном инвестиционно-промышленном форуме, который пройдёт во Владивостоке в декабре.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв обозначил основные векторы партнёрства региона и Китая в ходе рабочего визита в КНР. Основные направления, по которым стороны подписали соглашения, — автопром, логистика и образование.

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