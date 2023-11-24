Во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань

Представительство города Таншань (КНР) планируют открыть во Владивостоке. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков обсудил этот вопрос на встрече с делегацией провинции Хэбэй.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал агентства.

Стороны обсудили международное сотрудничество и участие в Первом международном инвестиционно-промышленном форуме, который пройдёт во Владивостоке в декабре.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв обозначил основные векторы партнёрства региона и Китая в ходе рабочего визита в КНР. Основные направления, по которым стороны подписали соглашения, — автопром, логистика и образование.