Бастрыкин взял на контроль расследование пожара с пятью погибшими в Курганской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара жителей Курганской области, среди которых трое детей», — заявили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Пожар произошёл в ночь на 13 февраля.
В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.