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Бастрыкин взял на контроль расследование пожара с пятью погибшими в Курганской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в Курганской области.
Бастрыкин взял на контроль расследование пожара с пятью погибшими в Курганской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара жителей Курганской области, среди которых трое детей», — заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пожар произошёл в ночь на 13 февраля.

В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

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