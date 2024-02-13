Бастрыкин взял на контроль расследование пожара с пятью погибшими в Курганской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара жителей Курганской области, среди которых трое детей», — заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пожар произошёл в ночь на 13 февраля.

В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.