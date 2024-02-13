Следователи и криминалисты СК проводят осмотр места пожара в селе Курганской области, где погибли пять человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал следственного ведомства.

В настоящее время назначены пожарно-техническая судебная экспертиза и судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы очевидцев и другие следственные действия, говорится в сообщении.

Пожар произошёл в ночь на 13 февраля.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Южном Крымского района Краснодарского края. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.