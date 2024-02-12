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Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае, возбуждено дело

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Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Южном Крымского района Краснодарского края. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае, возбуждено дело
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК, пожар в доме, в котором проживала многодетная семья с шестью детьми, произошёл утром 12 февраля. Обнаружив возгорание, мать смогла вывести на улицу троих детей. Ещё трое детей в возрасте от полутора до шести лет погибли.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства и детали трагедии.

«Также в рамках расследования будут установлены причины и условия, приведшие к трагическим последствиям», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о пожаре в Свердловской области, в результате которого погиб трёхлетний ребёнок.

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