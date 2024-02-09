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Рынок легковых авто в Татарстане вырос в два раза

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В Татарстане продажи легковых автомобилей в 2023 году выросли в два раза, или на 187%.
Рынок легковых авто в Татарстане вырос в два раза
  • Gettyimages.ru
  • © shaunl

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на агентство «Автостат».

Как отметили специалисты, рост массового сегмента составил 184% (44,2 тыс. авто), премиального — 234% (3,6 тыс.).

Всего в 2023 году зарегистрировано 47,8 тыс. новых автомобилей.

В числе лидеров продаж оказались Lada, Haval и Сhery, Geely, Hyundai, Kia, Omoda и Changan.

Ранее сообщалось, что количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России в январе 2024 года составило 381,7 тыс., что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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