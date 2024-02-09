Количество сделок на рынке подержанных авто в России снизилось на 8%
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Открытие Авто».
«Значительное количество людей на фоне высоких ставок предпочитают сегодня сберегать средства на банковских вкладах и отложили крупные покупки до весны. Кроме того, на складах царит переизбыток новых автомобилей, которые продаются с щедрыми скидками», — заявила руководитель сервиса Марина Дембицкая.
В январе 2024 года было реализовано 11 тыс. машин из Китая (2,9% рынка), 110 тыс. российских автомобилей (29%), 100 тыс. японского производства и по 50 тыс. из Германии и Кореи.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2023 году почти в два раза вырос спрос на новые автомобили китайского производства.