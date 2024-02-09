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Количество сделок на рынке подержанных авто в России снизилось на 8%

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Количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России в январе 2024 года составило 381,7 тыс., что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Количество сделок на рынке подержанных авто в России снизилось на 8%
  • Gettyimages.ru
  • © Nadya So

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Открытие Авто».

«Значительное количество людей на фоне высоких ставок предпочитают сегодня сберегать средства на банковских вкладах и отложили крупные покупки до весны. Кроме того, на складах царит переизбыток новых автомобилей, которые продаются с щедрыми скидками», — заявила руководитель сервиса Марина Дембицкая.

В январе 2024 года было реализовано 11 тыс. машин из Китая (2,9% рынка), 110 тыс. российских автомобилей (29%), 100 тыс. японского производства и по 50 тыс. из Германии и Кореи.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2023 году почти в два раза вырос спрос на новые автомобили китайского производства.

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