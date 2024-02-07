Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области вырос в два раза
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Авто».
«Популярность новых китайских автомобилей по сравнению 2023-го с 2022 годом увеличилась на 191%, а предложение — на 179%», — рассказали в сервисе.
Самыми популярными стали марки Geely, Chery, Changan, Haval и Exeed.
Специалисты назвали причинами повышенного спроса рост лояльности россиян к китайским брендам и расширение числа моделей и комплектации.
Ранее сообщалось, что доля подержанных китайских автомобилей к декабрю 2023 года составила 5,1%.