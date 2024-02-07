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Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области вырос в два раза

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В Челябинской области в 2023 году почти в два раза вырос спрос на новые автомобили китайского производства.
Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области вырос в два раза
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Авто».

«Популярность новых китайских автомобилей по сравнению 2023-го с 2022 годом увеличилась на 191%, а предложение — на 179%», — рассказали в сервисе.

Самыми популярными стали марки Geely, Chery, Changan, Haval и Exeed.

Специалисты назвали причинами повышенного спроса рост лояльности россиян к китайским брендам и расширение числа моделей и комплектации.

Ранее сообщалось, что доля подержанных китайских автомобилей к декабрю 2023 года составила 5,1%.

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