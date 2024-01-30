RT: признанная нежелательной GlobalGiving Foundation потратила на проекты в России $8,2 млн

RT узнал размер грантов, которые перечислила на внутрироссийские проекты американская НПО GlobalGiving Foundation*, признанная нежелательной в РФ 29 января 2024 года. Редакция проанализировала аудиторскую и годовую отчётности организации, полученные с серверов американской налоговой службы. Свой последний актуальный финансовый отчёт GlobalGiving Foundation сдала в ноябре 2023 года, он охватывал 2022-й финансовый год. Общий размер полученных в этом году пожертвований от аудитории и крупных спонсоров составил $158,6 млн. Из них в пользу «России и соседних государств» (СНГ. — RT) было перечислено $8,2 млн.

Средства, согласно расширенному отчёту, перечислялись десятками траншей в размере от $5,2 тыс. до $376 тыс. В столбце отчёта «Назначение гранта» указано: «Средства, собранные организацией GlobalGiving и распределённые в соответствии с ожиданиями доноров». Наименования или имена получателей денег скрыты.

GlobalGiving функционирует как денежный хаб. Она сотрудничает с сотнями других организаций, которым даёт доступ к своей международной аудитории и централизованно принимает пожертвования. Пользователь выбирает на общем сайте ту организацию, которой хочет пожертвовать, а затем деньги распределяются между получателями. По данным RT, статус нежелательной GlobalGiving получила из-за того, что помогала собирать средства проектам, ведущим антироссийскую деятельность.



Некоммерческую организацию возглавляют Мари Кураиши и Деннис Уиттл, бывшие сотрудники Всемирного банка, международной финансовой организации со штаб-квартирой в Вашингтоне. Всемирный банк предоставляет кредиты на развитие или помогает странам со слабой экономикой. Взносы в банк делают страны-участницы. С 2022 года ВБ по собственной инициативе приостановил все проекты в России, которая имела 2,6% доли в денежном фонде банка.



Ранее RT рассказывал, за что признали нежелательными Фонд открытой Эстонии** и СМИ «Служба поддержки»*** и сколько денег они получили.



* GlobalGiving Foundation Inc. (Фонд глобальной помощи, США) — организация, признанная нежелательной по решению Минюста РФ от 29.01.2024.



** Helpdesk Media Foundation признана нежелательной организацией по решению Генпрокуратуры РФ от 11.12.2023.



*** Фонд открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation) признан нежелательной на территории РФ организацией по решению Генпрокуратуры от 19.07.2022.