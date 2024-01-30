RT: признанная нежелательной GlobalGiving Foundation потратила на проекты в России $8,2 млн
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Средства, согласно расширенному отчёту, перечислялись десятками траншей в размере от $5,2 тыс. до $376 тыс. В столбце отчёта «Назначение гранта» указано: «Средства, собранные организацией GlobalGiving и распределённые в соответствии с ожиданиями доноров». Наименования или имена получателей денег скрыты.
GlobalGiving функционирует как денежный хаб. Она сотрудничает с сотнями других организаций, которым даёт доступ к своей международной аудитории и централизованно принимает пожертвования. Пользователь выбирает на общем сайте ту организацию, которой хочет пожертвовать, а затем деньги распределяются между получателями. По данным RT, статус нежелательной GlobalGiving получила из-за того, что помогала собирать средства проектам, ведущим антироссийскую деятельность.
Некоммерческую организацию возглавляют Мари Кураиши и Деннис Уиттл, бывшие сотрудники Всемирного банка, международной финансовой организации со штаб-квартирой в Вашингтоне. Всемирный банк предоставляет кредиты на развитие или помогает странам со слабой экономикой. Взносы в банк делают страны-участницы. С 2022 года ВБ по собственной инициативе приостановил все проекты в России, которая имела 2,6% доли в денежном фонде банка.
Ранее RT рассказывал, за что признали нежелательными Фонд открытой Эстонии** и СМИ «Служба поддержки»*** и сколько денег они получили.
* GlobalGiving Foundation Inc. (Фонд глобальной помощи, США) — организация, признанная нежелательной по решению Минюста РФ от 29.01.2024.
** Helpdesk Media Foundation признана нежелательной организацией по решению Генпрокуратуры РФ от 11.12.2023.
*** Фонд открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation) признан нежелательной на территории РФ организацией по решению Генпрокуратуры от 19.07.2022.