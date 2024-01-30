РБК: в России намерены упростить процесс оформления инвалидности

Минтруд и Минздрав России предложили упростить процесс оформления инвалидности, оптимизировав перечень необходимых обследований для получения соответствующего статуса.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник, близкий к разработке, из перечня обследований, необходимых для установления инвалидности, предлагается убрать 250 позиций, а ещё 250 признать заменяемыми на другие.

Как заявил порталу директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина, для установления тяжести инвалидности предлагаемые к оптимизации обследования будут не нужны, так как их данные уже учтут при постановке диагноза.

В вопросе заменяемых обследований речь идёт об использовании альтернативных исследований. Например, если сейчас для взрослых с общим диагнозом «туберкулёз» обязательными являются как рентген лёгких, так и томография, то в обновлённом приказе планируется предложить пациенту сделать одно исследование.

Также отмечается, что обновлённая версия приказа увеличивает сроки действия результатов ряда обследований, анализов и осмотров врачей.

Ранее российское правительство постановило упростить порядок выдачи средств реабилитации для участников спецоперации на Украине, которые стали инвалидами из-за военной травмы или увечья, полученного при выполнении задачи.