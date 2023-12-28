В Астраханской области запретили самовыгул домашних собак и кормление во дворах

В Астраханской области приняли постановление о запрете самовыгула домашних собак, их кормления в подъездах и во дворах многоквартирных домов, а также содержания животных в гаражах.

«Сегодня приняли постановление о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных и их выгулу», — говорится в заявлении правительства.

Помимо вышеупомянутых требований, также не допускается выгул крупных пород собак детьми до 14 лет без сопровождения взрослых, а также лицами в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

Постановление вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Ранее парламент Астраханской области утвердил закон, позволяющий усыплять агрессивных бродячих собак.

В октябре управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявило RT, что федеральные власти не проявили заинтересованности или поддержки идеи введения безболезненной эвтаназии бездомных собак после полугодичного пребывания в приюте.