В Астраханской области запретили самовыгул домашних собак и кормление во дворах
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«Сегодня приняли постановление о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных и их выгулу», — говорится в заявлении правительства.
Помимо вышеупомянутых требований, также не допускается выгул крупных пород собак детьми до 14 лет без сопровождения взрослых, а также лицами в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
Постановление вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
Ранее парламент Астраханской области утвердил закон, позволяющий усыплять агрессивных бродячих собак.
В октябре управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявило RT, что федеральные власти не проявили заинтересованности или поддержки идеи введения безболезненной эвтаназии бездомных собак после полугодичного пребывания в приюте.