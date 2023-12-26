В Астраханской области разрешили усыплять агрессивных бродячих собак

Парламент Астраханской области утвердил закон, позволяющий усыплять агрессивных бродячих собак.

Об этом сообщает администрация губернатора региона.

«Согласно документу, бездомных и агрессивных собак будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего, в случае отсутствия нового хозяина, их будут усыплять гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — отмечается в заявлении.

В октябре управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявило RT, что федеральные власти не проявили заинтересованности или поддержки идеи введения безболезненной эвтаназии бездомных собак после полугодичного пребывания в приюте.