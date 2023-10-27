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В Астраханской области заявили об отсутствии поддержки идеи об эвтаназии бездомных собак

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Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявило RT, что федеральные власти не проявили заинтересованности или поддержки идеи введения безболезненной эвтаназии бездомных собак после полугодичного пребывания в приюте.
В Астраханской области заявили об отсутствии поддержки идеи об эвтаназии бездомных собак
  • Gettyimages.ru

Как отметили местные власти, ситуацию с бездомными животными в настоящий момент усугубляет тот факт, что в современном обществе нет единого мнения о том, как решить проблему.

«Есть милосердные люди, которые прикармливают животных, есть экоактивисты, которые реально о них заботятся. Но подавляющее большинство требует решительных и немедленных мер по наведению порядка, что невозможно при дальнейшем соблюдении формулы «отлов — содержание — вакцинация — выпуск», — заявили в администрации региона.

Сообщается, что активисты собирают подписи под обращением в адрес правительства России, Государственной думы и Совета Федерации с требованием разрешить безболезненную эвтаназию собак, которые должны предварительно содержаться в приютах до полугода и при этом не будут никем востребованы.

«С подобной законодательной инициативой выступали и депутаты Думы Астраханской области, но она не нашла поддержки на федеральном уровне», — добавили в администрации.

Также власти области отметили, что с апреля по сентябрь 2023 года в регионе в дополнение к действующим одному муниципальному и трём частным приютам для животных без владельцев ведутся работы по созданию двух муниципальных приютов в Ахтубинском и Приволжском районах Астраханской области, а также открылся частный приют для животных «Гепард» в селе Солёное Займище Черноярского района Астраханской области. В августе 2023 года начал работать частный приют в селе Татарском.

Ранее мэрия Магадана ввела в городе режим ЧС после второго за месяц нападения собак на человека.

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