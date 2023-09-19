Власти Магадана ввели режим ЧС после нападения собак на человека
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Об этом сообщил мэр Магадана Юрий Гришан после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в ходе заседания была заслушана информация о количестве обращений в связи с агрессивным поведением безнадзорных животных.
«ЧС введена с 18:00 (10:00 мск. — RT) 19 сентября. Будут приняты все меры по обеспечению безопасности горожан», — написал Гришан в Telegram.
В конце августа стая бездомных собак набросилась на ребёнка в микрорайоне Редукторный города Махачкалы.