Власти Магадана ввели режим ЧС после нападения собак на человека

Мэрия Магадана ввела в городе режим ЧС после второго за месяц нападения собак на человека.

Об этом сообщил мэр Магадана Юрий Гришан после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ходе заседания была заслушана информация о количестве обращений в связи с агрессивным поведением безнадзорных животных.

«ЧС введена с 18:00 (10:00 мск. — RT) 19 сентября. Будут приняты все меры по обеспечению безопасности горожан», — написал Гришан в Telegram.

В конце августа стая бездомных собак набросилась на ребёнка в микрорайоне Редукторный города Махачкалы.