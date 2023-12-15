В Ингушетии мужчина попал в реанимацию после обстрела его машины

Неизвестные вечером обстреляли автомобиль местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, мужчина с огнестрельными ранениями попал в реанимацию.

Об этом сообщило региональное МВД.

«Неизвестные... произвели несколько выстрелов, предположительно, из автоматического оружия в автомобиль Toyota Camry, за рулём которого находился 39-летний житель Назрани», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате обстрела водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями был госпитализирован.

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