В Ингушетии мужчина попал в реанимацию после обстрела его машины
- РИА Новости
Об этом сообщило региональное МВД.
«Неизвестные... произвели несколько выстрелов, предположительно, из автоматического оружия в автомобиль Toyota Camry, за рулём которого находился 39-летний житель Назрани», — говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате обстрела водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями был госпитализирован.
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