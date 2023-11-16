Власти Смоленска опровергли данные об обнаружении испанских дронов ВСУ

Информация о якобы обнаружении в Смоленске испанских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины не соответствует действительности, заявили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Сообщение об обнаружении в Смоленске БПЛА появилось утром 16 ноября. В нём говорилось, что накануне ВСУ впервые атаковали Россию испанскими дронами Columba. Также отмечалось, что один из БПЛА нашли в Смоленске, а другой — в лесу.

«Нет, ничего подобного не было», — рассказали РИА Новости в ЕДДС Смоленска.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры.